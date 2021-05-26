Волонтеры нашли в альбоме Моргенштерна пропаганду наркотиков

Текст обращения есть в распоряжении ТАСС. Волонтеры Лиги безопасного интернета выявили пропаганду наркотиков в трех песнях нового альбома Моргенштерна - "Бебебе", "Ретро рейв" и "Ты ослеп". После композиции были направлены для ознакомления экспертам Лиги. По итогам экспертизы организация направила обращение в МВД России.

Ранее экспертиза, проведенная в рамках административного дела, возбужденного в отношении рэпера управлением по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по Москве, подтвердила наличие в двух клипах исполнителя - "Розовое вино - 2" и Family - пропаганды наркотических средств. Зюзинский суд Москвы 3 июня рассмотрит административное дело о пропаганде наркотических средств в видеоклипах рэпера. Официальная позиция Моргенштерна заключается в том, что, на его взгляд, никакой пропаганды наркотиков в его произведениях нет, вину в совершении административного правонарушения он не признает.