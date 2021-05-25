"Дар — иметь такую дочь!": Пугачева поздравила Орбакайте

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«Это не просто дочь для меня! Это мотивация моей жизни, это пример для подражания! Я никогда не была такой, как она, и не буду. Я удивляюсь, что в этой вредной атмосфере шоу-бизнеса она осталась чистой, прекрасной, аристократичной, стильной и абсолютно нежной», - сказала Пугачева во время праздничного банкета в одном из московских ресторанов.

Она отметила, что Кристина до сих пор удивляется, если кто-то ее обижает или говорит о ней неприятные вещи.

«Дар — иметь такую дочь! Какая она трогательная! Какая она заботливая! Я молюсь каждый вечер за нее, это понятно. И за всех своих детей!» - призналась Примадонна.

По словам Пугачевой «эта дурацкая цифра 50» никак не вяжется с ее дочерью, как и со многими гостями вечера, которым «много лет, но они прекрасно выглядят».

Певица выразила восхищение достижениями своей дочери и подчеркнула, что всех успехов Кристина добилась без малейшей ее протекции.

Примадонна отметила также, каких красивых и талантливых внуков подарила ей Кристина. Она пожелала дочери, «чтобы она была полностью удовлетворена, наконец, своей личной жизнью и творческой судьбой», а также пожелала ей жить под мирным небом, «не болеть страшными смертельными болезнями в это страшное смертельное время».