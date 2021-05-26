Лена Миро предсказала Собчак скорый развод с Богомоловым

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По мнению Миро, Богомолов влюблен в актрису Паулину Андрееву . Неоднозначный взгляд режиссера в сторону супруги Федора Бондарчука был замечен на одном из светских мероприятий.

«Чьё точёное плечо с лаконичной белой бретелькой небезразлично Костику настолько, что этот отстранённый, как минимум, от собственной жены человек не в силах подавить улыбку влюблённого мальчишки даже под прицелами камер? В кого влюблён Костик Богомолов? В Паулину?», - написала Миро.

Она не исключает, что он влюблен в нее как «в идею», а не женщину. Также Миро сделала вывод, что для карьерного роста Богомолов нужна именно такая супруга, как Паулина, а не Ксения Собчак.

«Паулина - прекрасная жена для маститого режиссёра, и она, увы для Костика, уже замужем за таким. Утончённая, грациозная, думающая, сдержанная, неоспоримо красивая женщина», - считает блогер.

Отмечается, что Богомолов стал реже выкладывать снимки с супругой в соцсети. Из этого Миро сделала вывод, что режиссер стал стыдиться жены. Блогер посоветовала Богомолову представить, что он Путин и выбрать соответствующую женщину рядом, а не скатываться в «светскую яму Москвы».

«Представь, какая женщина должна быть рядом с Путиным. Вот такая же точно должна быть и с тобой. Если ты, конечно, хочешь стать академическим режиссёром, а не скатиться вслед за Евгением Плющенко в яму светских персонажей Москвы», - подытожила Миро, пожелав Богомолов найти правильную спутницу жизни.