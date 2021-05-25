Экс-бойфренд Бузовой заменит ее в "Доме-2"

По информации издания, Манукян занял место ушедшей из проекта Ольги Бузовой. Выпуски с Давой начнут показывать с 1 июня.

«Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу. Реалити «Дом-2» идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю все настоящее, а у них нет сценария!» - рассказал Манукян.

Как сообщал «Рамблер», реалити-шоу «Дом-2» в обновленном формате начал выходить на телеканале «Ю» месяц назад.