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Экс-бойфренд Бузовой заменит ее в "Доме-2"

Вероника Полынина
1 час назад
Блогер и певец Давид Манукян стал новым ведущим «Дома-2», выяснила «Комсомольская правда».
По информации издания, Манукян занял место ушедшей из проекта Ольги Бузовой. Выпуски с Давой начнут показывать с 1 июня.
«Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу. Реалити «Дом-2» идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю все настоящее, а у них нет сценария!» - рассказал Манукян.
Как сообщал «Рамблер», реалити-шоу «Дом-2» в обновленном формате начал выходить на телеканале «Ю» месяц назад.
Ведущими проекта стали Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Изначально сообщалось, что Ольга Бузова также будет вести «Дом-2», но затем она отказалась от участия в проекте.
Ольга Бузова и Давид Манукян встречались с 2019 года, в начале 2021-го они расстались.
Шоу-бизнес,Видео,Давид Манукян,Влад Кадони,Андрей Черкасов,Ольга Орлова,Ксения Бородина,Комсомольская правда,
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