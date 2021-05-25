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Ким Кардашьян досталось от индуистов за серьги

Мария Иванова
1 час назад
Американскую бизнесвумен, звезду реалити-шоу Ким Кардашьян раскритиковали за серьги с индуистским символом Ом, надетые для фотосессии.
Ким Кардашьян досталось от индуистов за серьги
Фото: InstagramInstagram
Снимки в этих серьгах Кардашьян опубликовала в твиттере.
«Сейчас подходящее время, чтобы упомянуть, что Ом - священный символ для индуистов, а не просто аксессуар?» - написала в комментариях к фото пользовательница @sen_ria.

«Могут ли жители Запада хоть иногда уважать другие культуры?? ॐ - религиозный символ, а не ваша эстетика», - заявила @bitchesstaygold.

«Оставьте в покое нашу культуру и религию», - потребовал @swiftsza13.
Многие пользователей писали, что Кардашьян не раз занималась культурной апроприацией (социологическая концепция, критикующая эксплуатацию и присвоение элементов чужой культуры), но некоторые вступились за Ким.
«Но мы, индуисты, также носим крестики в качестве модных аксессуаров, почему христиане ничего не говорят???!!!» - написала @cursedandevil.
Как писал «Рамблер», два года назад Кардашьян обвинили в апроприации японской культуры. Она планировала запустить марку корректирующего нижнего белья Kimono (игра слов с ее именем). Японские чиновники отмечали, что кимоно входит в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, поэтому название не должно быть монополизировано бизнесом.
В итоге Кардашьян сменила название марки на SKIMS.
Шоу-бизнес,Ким Кардашьян,ЮНЕСКО,
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