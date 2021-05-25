Ким Кардашьян досталось от индуистов за серьги

«Сейчас подходящее время, чтобы упомянуть, что Ом - священный символ для индуистов, а не просто аксессуар?» - написала в комментариях к фото пользовательница @sen_ria.
«Могут ли жители Запада хоть иногда уважать другие культуры?? ॐ - религиозный символ, а не ваша эстетика», - заявила @bitchesstaygold.
«Оставьте в покое нашу культуру и религию», - потребовал @swiftsza13.
«Но мы, индуисты, также носим крестики в качестве модных аксессуаров, почему христиане ничего не говорят???!!!» - написала @cursedandevil.