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«Мир сходит с ума!»: Фадеев предрёк обществу катастрофу

News.ru
34 минуты назад
Продюсер Макс Фадеев в своём Instagram предрёк обществу глобальную катастрофу из-за нравственного упадка.
«Мир сходит с ума!»: Фадеев предрёк обществу катастрофу
Фото: vk.com/maximfadeevvk.com/maximfadeev
По его словам, он чувствует, что надвигается что-то очень серьёзное «по примеру Содома и Гоморры».
Мир реально сходит с ума! Конечно, у этого есть и научные, и астрологические объяснения. А по мне, это целенаправленное разрушение идеологии, нравственности, и любых традиций, несущих в своих правилах ограничения того или иного толка. А когда ограничений нет и идеологии нет, что такое хорошо или плохо мы не учили и... Вот он, результат на лицо! — написал продюсер.
Фадеев считает, что людям необходимо срочно что-то предпринять, чтобы изменить ситуацию, иначе в дело вмешаются высшие силы, которые «за стол переговоров с нами не сядут».
Большинство подписчиков согласилось с ним. По их мнению, новая идеология должна определить понятия «хорошо» и «плохо», а также регламентировать жизнь и установить ценности.
Надеюсь, что разум проснётся раньше, чем закончится терпение Всевышнего, — отметил один из подписчиков.
Ранее певица Катя Лель назвала официальную дату вторжения пришельцев на Землю и объяснила, почему не нужно этого бояться. По её словам, инопланетяне всегда находятся рядом с ней, а видения о прибытии НЛО она видит во сне.
Шоу-бизнес,Макс Фадеев,Катя Лель,
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