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Актриса из «Счастливы вместе» госпитализирована после падения с лестницы

Lenta.ruиещё 1
17 минут назад
Российская актриса и певица Алена Кравец, снявшаяся в эпизодической роли в сериале «Счастливы вместе», госпитализирована после падения с лестницы. Об этом она из больницы рассказала порталу «Дни.ру» во вторник, 25 мая.
Алену Кравец госпитализировали после падения с лестницы
Фото: @kravetsalena@kravetsalena
35-летняя артистка собиралась на съемки в своем особняке на Рублевском шоссе. Она оступилась на лестнице, по которой спускалась на 16-сантиметровых каблуках.
«Кубарем полетела вниз», — подчеркнула Кравец.
Инцидент произошел в воскресенье, 23 мая. Артистке вызвали скорую помощь, прибывшие медики констатировали вывих ключицы и сотрясение мозга.
«Сейчас в я в больнице, прохожу МРТ, рентген. Спина жутко болит. Но врач говорит, что мне просто повезло», — добавила Кравец.
Алена Кравец также появилась в эпизодах таких сериалов, как «Папины дочки», «Роковое наследство» и «Агент национальной безопасности».
Шоу-бизнес,Алена Кравец,
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