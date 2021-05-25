Королевские эксперты уверены, что Меган Маркл и Гарри не назовут дочь в честь Дианы

Меган Маркл и принц Гарри пребывают в приятном предвкушении от скорого появления на свет долгожданной наследницы. Как они сами заявили в интервью Опре Уинфри, девочка должна родиться в июне. Однако королевские эксперты уверены, что Маркл путает следы и малышка предстанет перед миром уже в конце мая.

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«Нам известно, что лето начинается в июне, но ходили слухи, что ребенок должен родиться раньше, поэтому мы думаем, что ответ — "в любой момент"», — цитирует королевских экспертов Daily Beast.

Эти же роял-эксперты уверены, что у девочки будет гражданство США , ведь она появится на свет в Штатах. При этом место в очереди на трон у нее останется, она будет восьмой. Перед ней идут Чарльз, Уильям, Джордж, Шарлотта, Луи, Гарри и Арчи. С титулом будет сложнее — на него малышка сможет рассчитывать, лишь когда Чарльз станет королем. Но и тут, учитывая натянутые отношения, не стоит сильно надеяться.

«Нет никаких шансов, что этот ребенок когда-либо станет королем или королевой, но у этого ребенка гораздо больше свободы, чем у детей Уильяма и Кейт», — сообщила роял-обозреватель Виктория Мэрфи.

Большой ажиотаж вызывает выбор имени для будущей наследницы принца Гарри. Многие уверены, что девочку захотят назвать в честь принцессы Дианы. Но для Меган это было бы слишком предсказуемо и просто, а она не любит идти на поводу у королевской семьи.

Имя явно должно каким-то образом относится к монархии, так как это выгодно и будет звучать благородно, нежели имена каких-нибудь ярких феминисток.

Королевский эксперт Анджела Моллард уверена, что Меган Маркл выберет для своей дочки что-нибудь американизированное. Это связано с желанием продемонстрировать собственную независимость и неподчинение британскому престолу. Например, выбор может пасть на имя известной княгини Монако Грейс Келли, которая до замужества была голливудской актрисой.

«Да, я думаю, это будет Грейс. Мне нравится, это очень по-американски», — сказала Анджела Моллард.