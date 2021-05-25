Бывшая семья Пригожина рассказала о проблемах из-за МФО

Экс-супруга известного продюсера, его сын и дочь стали участниками популярного ток-шоу, в котором рассказали о своих бедах.

Фото: Instagram Instagram

В мае стало известно, что бывшая семья продюсера Иосифа Пригожина осталась без крыши над головой. А все произошло из-за проблем с микрофинансовой организацией.

Экс-супруга Пригожина Елена, а также его дети Дмитрий и Даная стали героями программы «Пусть говорят», где поведали о своих бедах. Даная рассказала, что ее семья за короткое время выплатила МФО 6 миллионов рублей. Но они все равно остались им должны крупную сумму.

«Мы не можем купить новое жилье, потому что на нас до сих пор висит большой долг», — призналась девушка.

В студии во всех бедах семьи обвинили молодого мужа Елены Дмитрия Шлапака, хотя раньше Даная рассказывала, что в микрофинансовую организацию они обратились, чтобы выплатить деду часть в его квартире. Шлапак в негодовании отмел все обвинения.

«Да я бы лучше давно ушел из этой семьи, чем терпеть такой позор», — заявил он.

Также эксперты почему-то решили, что никто в семье не работает. Даная Пригожина на своей странице в Instagram после выхода программы заявила, что это неправда.

«Я, Дима и отчим работаем 24/7», — написала она в блоге.

Девушка также поблагодарила отца, который помогает им справиться с этой ситуацией. И она попросила придать огласке все случаи мошенничества компании, с которой они связались.

Сам Иосиф Пригожин не раз заявлял, что устал решать проблемы бывшей жены и уже взрослых детей.

«Я ушел из семьи 18 лет назад в одних трусах. Оставил им все, чтобы они жили нормально и всем пользовались. Покупал квартиры, машины... Я никогда не мог подумать, что мама, выйдя за другого человека, пожертвует недвижимостью своих детей, связав себя с какими-то левыми микрозаймовыми мошенническими организациями. Меня это убивает», — цитирует Пригожина «СтарХит».