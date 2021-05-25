«Слабовольный»: Волочкова раскрыла подробности расставания с возлюбленным

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла подробности болезненного расставания со своим молодым человеком Олегом.

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Как танцовщица рассказала в интервью StarHit , причиной разрыва стала постоянная ревность и слабоволие партнера.

Волочкова отметила, что помимо большого количества претензий и ссор, Олег оказался альфонсом, что Анастасии не понравилось.

«Понимаю, что удобно жить в роскоши с успешной женщиной, ездить на дорогие курорты, принимать восхищение восторженных друзей. Но в какой-то момент мне перестало быть это удобно. Потому что самой хотелось и хочется, чтобы такую заботу проявляли обо мне», - пожаловалась балерина.

При этом она отметила, что Олег был не готов идти на компромиссы. Таким образом, все тягости отношений она несла на своих плечах.

«В завершении же хочу сказать: у любого человека может не хватать денег, возможностей, воспитания, умения относиться к женщине достойно. Но когда у людей нет совести, то тут поделать ничего невозможно», - заключила Волочкова.