Дочке Воробей провели дорогую операцию в Германии

Звезда «Аншлага» Елена Воробей рассказала о дорогостоящей операции своей дочери Софии Лебенбаум.

В эфире программы «Звезды сошлись» Воробей рассказала, что ее дочь страдала сколиозом и могла стать инвалидом, поскольку искривленный позвоночник давил на внутренние органы.

Артистка приняла решение прооперировать Софию в Германии. Помощь хирургов обошлась семье в кругленькую сумму, и одна только депозитная сумма составила 70 тысяч евро.

«Там самое сложное — внести депозитную сумму. Она очень большая. В районе 75-80 тысяч евро», - приводит «Лента.ру» слова Елены Воробей.

Артистка пояснила, что сумма депозита рассчитана с учетом максимальной занятости врачей и максимально возможного количества дней в больнице.

Операция прошла успешно: немецкие врачи установили девушке 20 шурупов и две спицы в позвоночник.

В настоящий момент боли в позвоночнике ушли, 18-летняя София регулярно наблюдается у ортопеда и активно занимается спортом.