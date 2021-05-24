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Дочке Воробей провели дорогую операцию в Германии

Вероника Полынина
52 минуты назад
Звезда «Аншлага» Елена Воробей рассказала о дорогостоящей операции своей дочери Софии Лебенбаум.
Дочке Воробей провели дорогую операцию в Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В эфире программы «Звезды сошлись» Воробей рассказала, что ее дочь страдала сколиозом и могла стать инвалидом, поскольку искривленный позвоночник давил на внутренние органы.
Артистка приняла решение прооперировать Софию в Германии. Помощь хирургов обошлась семье в кругленькую сумму, и одна только депозитная сумма составила 70 тысяч евро.
«Там самое сложное — внести депозитную сумму. Она очень большая. В районе 75-80 тысяч евро», - приводит «Лента.ру» слова Елены Воробей.
Артистка пояснила, что сумма депозита рассчитана с учетом максимальной занятости врачей и максимально возможного количества дней в больнице.
Операция прошла успешно: немецкие врачи установили девушке 20 шурупов и две спицы в позвоночник.
В настоящий момент боли в позвоночнике ушли, 18-летняя София регулярно наблюдается у ортопеда и активно занимается спортом.
Как сообщал «Рамблер», ранее певица Слава (Анастасия Сланевская) возмутилась уровнем бесплатной российской медицины.
Шоу-бизнес,Елена Воробей,Анастасия Сланевская,Lenta.ru,
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