"У Саши будет сложный путь": Рудковская о будущем сына

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на критику в адрес своего сына Саши Плющенко, который занял первое место на соревнованиях Москомспорта «Скоро лето».

Фото: @gnomgnomych @gnomgnomych

Рудковская заявила, что ей «абсолютно параллельно» мнение критиков, никто из ее семьи не обращает на нее внимания.

«Как говорится: собака лает, а караван идет. У Саши будет сложный путь. Его всегда будут сравнивать с Евгением и рассматривать под лупой! Саша — большой трудяга, он очень много работает! Спорт — его жизнь, поверьте», - сказала она «Спорт-Экспрессу».

Продюсер назвала победу сына заслуженной и заверила, что никогда не будет покупать ему баллы и места.

«Комментарии не читаю, а если кто-то пишет такую мерзость про ребенка, то считаю их ничтожными людишками, даже не людьми», - добавила она.