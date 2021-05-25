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Анастасия Волочкова рассказала о причине расставания с экс-избранником

WomanHit.ruиещё 5
1 час назад
Волочкова рассталась с возлюбленным из-за его ревности
Фото: InstagramInstagram
Волочкова призналась, что отношения с Олегом были для нее тяжелыми. По словам балерины, мужчина постоянно ревновал, обманывал знаменитость, а также пытался использовать ее благосостояние. В свой день рождения Анастасия решила показать спектакль, однако бывший избранник не пришел на выступление.
«Для меня было очень важно танцевать, зная, что любимый человек рядом. Эти эмоции не купить за деньги. Он соврал, якобы вышел покурить, но на самом деле просто не приехал. Оказалось, что в списке из 250 приглашенных гостей и зрителей Олег узрел двух человек, которых воспринял как потенциальных соперников», — заявила звезда.
Балерина призналась, что устала от таких отношений и не намерена давать Олегу еще один шанс.
«Понимаю, что удобно жить в роскоши с успешной женщиной, ездить на дорогие курорты, принимать восхищение восторженных друзей. Но в какой-то момент мне перестало быть это удобно», — призналась артистка.
Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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