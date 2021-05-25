Волочкова рассталась с возлюбленным из-за его ревности

«Для меня было очень важно танцевать, зная, что любимый человек рядом. Эти эмоции не купить за деньги. Он соврал, якобы вышел покурить, но на самом деле просто не приехал. Оказалось, что в списке из 250 приглашенных гостей и зрителей Олег узрел двух человек, которых воспринял как потенциальных соперников», — заявила звезда.
«Понимаю, что удобно жить в роскоши с успешной женщиной, ездить на дорогие курорты, принимать восхищение восторженных друзей. Но в какой-то момент мне перестало быть это удобно», — призналась артистка.