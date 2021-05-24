Юрий Лоза объяснил триумф Италии на Евровидении

Исполнитель знаменитого хита "Плот" уверен, что победа досталась итальянцам не только благодаря их таланту и яркому номеру. По мнению Лозы, во многом на руку победителям сыграло исполнение песни на родном, итальянском языке, а не на английском. Певец уверен, что европейцам уже давно наскучили англоязычные артисты.

Лоза прокомментировал выступления и других участников Евровидения, которые пели на английском языке. Он заявил, что не увидел новых рифм, поэтому сам испытал скуку и некоторое разочарование. По его мнению, англоязычные выступления и сама речь в подсознании людей давно воспринимается, как что-то понятное, старое и привычное.