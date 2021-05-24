В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Юрий Лоза объяснил триумфальный успех Италии на Евровидении

Слово и Дело
27 минут назад
Советский и российский композитор и певец в жанре бард-рок Юрий Лоза поделился собственным мнением о выступлении победившей на Евровидении-2021 итальянской рок-группы Maneskin.
Юрий Лоза объяснил триумф Италии на Евровидении
Фото: Global Look Press / Anton BelitskyGlobal Look Press / Anton Belitsky
Исполнитель знаменитого хита "Плот" уверен, что победа досталась итальянцам не только благодаря их таланту и яркому номеру. По мнению Лозы, во многом на руку победителям сыграло исполнение песни на родном, итальянском языке, а не на английском. Певец уверен, что европейцам уже давно наскучили англоязычные артисты.
"Все идет на английском, интервью на английском, ведение на английском, потом начинается английская песня, которая смотрится как продолжение. Ну, не интересно. Почему французы высоко, итальянцы вообще оказались на первых местах. Именно потому, что английский язык уже достал, он в печенках уже сидит", — объяснил певец триумфальный успех Maneskin в беседе с каналом РЕН-ТВ.
Лоза прокомментировал выступления и других участников Евровидения, которые пели на английском языке. Он заявил, что не увидел новых рифм, поэтому сам испытал скуку и некоторое разочарование. По его мнению, англоязычные выступления и сама речь в подсознании людей давно воспринимается, как что-то понятное, старое и привычное.
Шоу-бизнес,Юрий Лоза,Италия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители