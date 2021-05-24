«Эксперты подтвердили наличие в музыкальных клипах Моргенштерна признаков пропаганды наркотиков. Экспертиза, проведенная в рамках дела об административном правонарушени`и, подтвердила наличие в двух музыкальных клипах рэпера признаков пропаганды наркотических средств», – сообщили в ведомстве.
«Всегда, когда говорят о пропаганде, я считаю, что надо рассматривать с точки зрения эффективности этой пропаганды. В данном случае это, если речь идет о публичной персоне, которая ставит под сомнение нормы и правила, существующие в нашей жизни, и эпатирующей закон, то тут с ним все просто», – сказал Михайлов.