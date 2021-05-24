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Появилось видео с вечеринки Тарасова и Костенко в честь будущего сына

Алевтина Жаркова
2 часа назад
Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко устроили вечернику, на которой они озвучили пол будущего ребенка. У пары родится долгожданный сын. Снятое одним из гостей мероприятия видео появилось в Сети.
Супруги признались, что долго не узнавали пол ребенка по причине состояния здоровья жены футболиста и сильного волнения. Модель рассказала, что испытывала проблемы с токсикозом, но сейчас чувствует себя лучше.
Напомним, Костенко и Тарасов воспитывают двух девочек – Милану и Еву. У спортсмена также есть дочь от первого брака – Ангелина.
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