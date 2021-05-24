Тяжелобольной Слава Зайцев появился в студии "Модного приговора"

открыл заседания модного суда в 2007, став первым судьей в истории «Модного приговора», и теперь он вновь вернулся в любимую студию к Эвелине Хромченко, Александру Васильеву и Надежде Бабкиной на свое коронное место. В понедельник в студию привезли потрясающее платье Алисы Крыловой, в
котором она победила на конкурсе «Миссис мира – 2011», созданное Зайцевым. Во вторник в студии вспомнят костюмы маэстро, которые он придумывал и шил для отече
ственных театров — МХТ
, Современника, театра Сатиры, театра Ромэн, Малого театра. Вячеслав Зайцев снова пришел в «Модный приговор». Фото: Первый канал В среду молодые дизайнеры, выпускники лаборатории моды Вячеслава Зайцева — Юлия Майер, Мира Семенец, Лалина Саральп, Ваня Ванин, Лиля Гуреева представят публике свои коллекции. В четверг обсудят вклад Вячеслава Михайловича Зайцева в советский кинематограф. Ну а в пятницу в студии «Модного приговора» зрители встретятся с самим мэтром, его командой и самыми близкими друзьями. Вы узнаете совсем другого Славу Зайцева, побываете на экскурсии в его поместье, увидите невероятные картины, вышедшие из-под кисти художника, рассмотрите любимые наряды Красного Диора. Вячеслав Зайцев снова пришел в «Модный приговор». Фото: Первый канал К сожалению, болезнь не пожалела великого кутюрье, его подводит речь и походка
, но Слава по-прежнему светел разумом и силен талантом, силы духа ему не занимать. Эти выпуски «Модного приговора» — в его поддержку! Смотрите также: