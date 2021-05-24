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«Трясся и невпопад улыбался»: вернувшийся в «Модный приговор» Слава Зайцев вызвал оторопь

Экспресс газетаиещё 1
1 час назад
Известный российский модельер снова появился на Первом канале. Несмотря на все усилия гримеров и стилистов, образ Зайцева вызвал у зрителей шок.
Тяжелобольной Слава Зайцев появился в студии "Модного приговора"
Фото: архив "КП"/Веленгурин Владимирархив "КП"/Веленгурин Владимир
Вячеслав Зайцев стал редким гостем на телевидении из-за проблем со здоровьем - он давно страдает болезнью Паркинсона из-за чего практически не может самостоятельно передвигаться. Тем не менее, 24 мая кутюрье появился в эфире шоу «Модный приговор», ведущим которого он был с 2007 по 2009 год.
«В программе »Модный приговор" настоящий праздник! В студию пришел легендарный кутюрье, патриарх российской моды, народный художник России Вячеслав Зайцев - «Красный Диор», император моды, рыцарь красоты, кутюрье наших сердец, легенда мировых подиумов и крестный отец программы «Модный приговор». Более полувека он диктует моду и создает настоящие шедевры", - рассказывал нынешний ведущий шоу, Александр Васильев.
Тем временем зрители не разделяли восторга историка моды и искренне жалели немощного 83-летнего Зайцева, который сидел в жюри словно кукла. Модельер был в темных очках, шляпе и пестром костюме. Можно было заметить, как изредка трясутся конечности и подбородок Зайцева, а улыбка, которая лишь изредка сходила с его лица, зачастую была совсем не к месту. Из-за проблем со здоровьем за весь эфир Зайцев не сказал ни слова, остальные гости студии бурно обсуждали его успехи и рассказывали свои истории.
«Кажется, он даже не понимает, где находится», «Жуткий вид, как кукла», «Какой страх, зачем они его привели, поиздеваться?!», «Вот что делает с человеком болезнь», - пишут поклонники программы в социальных сетях.
Александр Васильев при этом анонсировал целую серию передач, посвященных модельеру. Всю неделю Первый канал будет транслировать выпуски, посвященные именитому кутюрье, а в пятницу ожидается сюжет из «дома творца и художника Вячеслава Зайцева» и интервью с самыми близкими и родными ему людьми.
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