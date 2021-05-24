Тяжелобольной Слава Зайцев появился в студии "Модного приговора"

Тем временем зрители не разделяли восторга историка моды и искренне жалели немощного 83-летнего Зайцева, который сидел в жюри словно кукла. Модельер был в темных очках, шляпе и пестром костюме. Можно было заметить, как изредка трясутся конечности и подбородок Зайцева, а улыбка, которая лишь изредка сходила с его лица, зачастую была совсем не к месту. Из-за проблем со здоровьем за весь эфир Зайцев не сказал ни слова, остальные гости студии бурно обсуждали его успехи и рассказывали свои истории.