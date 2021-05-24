В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Анфиса Чехова рассказала о желании переехать в Америку

Клео.Ру
2 часа назад
Анфиса приняла участие в передаче «Ты не поверишь!», где рассказала о своих впечатлениях от недавней поездки в Майами. Чехова была настолько впечатлена, что стала всерьез задумываться о переезде за границу. С этой целью она даже стала подыскивать себе жилье.
Много цинизма: Анфиса Чехова захотела переехать в США
Фото: InstagramInstagram
Знаменитость была поражена отношением к женской внешности в Америке. По ее словам, девушки там не комплексуют и могут позволить себе прогуляться по улице в короткой юбке даже при наличии целлюлита. В России же, по мнению Анфисы, подобное непозволительно. В родной стране к женщине предъявляют чересчур завышенные требования, она должна выглядеть безупречно.
Также Чехова отметила, что на Родине люди проявляют много цинизма. В Америке же более дружелюбная атмосфера, там люди часто делают комплименты друг другу. Еще один момент, который вызвал восхищение ведущей – то, что женщины сами платят за себя в ресторане и не позволяют это делать мужчинам.
Анфиса уверена: она с легкостью сможет адаптироваться к проживанию в новой стране. По ее мнению, она не останется без работы. Чехова отметила, что смогла бы продвигать свой курс по похудению, поскольку в Америке распространена проблема лишнего веса, и многие женщины хотели бы избавиться от лишних килограммов.
Также Чехова рассказала, как будет решать вопрос с жильем. Покупку недвижимости она не рассматривает, при этом аренда жилья обойдется недешево. Минимальная цена, чтобы снять квартиру в самом скромном районе Майами, составляет около 135 тысяч рублей в месяц. Тем не менее, ведущая проявляет оптимизм и уверена, что даже плохое знание языка не станет для нее преградой, так как его можно выучить на месте.
Шоу-бизнес,Анфиса Чехова,Россия,Майами,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители