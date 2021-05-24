Много цинизма: Анфиса Чехова захотела переехать в США

Также Чехова отметила, что на Родине люди проявляют много цинизма. В Америке же более дружелюбная атмосфера, там люди часто делают комплименты друг другу. Еще один момент, который вызвал восхищение ведущей – то, что женщины сами платят за себя в ресторане и не позволяют это делать мужчинам.

Также Чехова рассказала, как будет решать вопрос с жильем. Покупку недвижимости она не рассматривает, при этом аренда жилья обойдется недешево. Минимальная цена, чтобы снять квартиру в самом скромном районе Майами, составляет около 135 тысяч рублей в месяц. Тем не менее, ведущая проявляет оптимизм и уверена, что даже плохое знание языка не станет для нее преградой, так как его можно выучить на месте.