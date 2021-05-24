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Долиной советуют свести татуировку

Вести Подмосковья
46 минут назад
Лариса Долина в своем Инстаграме поделилась результатами фотосессий. Она показала видео процесса, где она позирует в окружении своей обуви, а также фото в лесу, где артистка показывает актуальное кожаное пальто. На снимке в лесу Долина показала руки. На правой виднеется татуировка.
Долиной посоветовали избавиться от тату на руке
Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»Киселев Сергей / Агентство «Москва»
Что интересно, у звезды несколько тату. Известны те, что находятся на спине и на пояснице. Долина набила там цветы. Некоторым кажется, что эти картинки выглядят несколько фривольно.
На руке у Долиной разместился кот. Татуировка посинела, стала нечеткой. Интернет-пользователи считают, что тату стала выглядеть некрасиво, так как Долина постарела. Есть и те, кому кажется, что работу просто нужно обновить.
Сама Долина не комментирует качество рисунка на своей руке. Вероятно, кот посинел из-за обилия фильтров на фотографии. Но он может и нуждаться в обновлении — ему три года.
Шоу-бизнес,Лариса Долина,
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