Операция дочери обошлась Елене Воробей в 75 тысяч евро

По словам юмористки, из-за тяжелого недуга ее дочь могла стать инвалидом — искривленный позвоночник давил на органы. Чтобы не допустить печального итога, Софию Лебенбаум отправили на операцию в ФРГ.
"В Германии, где мы решили делать операцию, самое сложное внести депозитную сумму. Она очень большая. В районе 75–80 тысяч евро", — пожаловалась артистка в эфире шоу "Звезды сошлись" на канале НТВ.
Воробей пояснила, что в клинике рассматривают наихудший сценарий, поэтому сразу берут деньги за максимальную занятость медиков и за наибольшее количество дней. Операцию дочери юмористки сделали через год после постановки диагноза, поскольку на тот период она еще росла. Лебенбаум установили 20 шурупов и две спицы в позвоночник. Сейчас 18-летняя девушка активно занимается спортом.
Елена Воробей родила дочь от петербургского бизнесмена, у которого уже была семья с детьми. На звезде "Аншлага" отец ее ребенка так и не женился.