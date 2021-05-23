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Manizha поделилась впечатлениями от «Евровидения»

Lenta.ru
27 минут назад
Представлявшая Россию на «Евровидении» Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) поделилась впечатлениями о конкурсе с телеканалом «Звезда».
Manizha поделилась впечатлениями от «Евровидения»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Исполнительница призналась, что почувствовала «сильные ощущения» из-за того, что ей и ее команде удалось показать лучшую сторону России. «Мы гордились тем, что мы стояли на этой сцене. Нас поддержало огромное количество европейских стран, которые много лет никогда не ставили баллы», — отметила она, добавив, что верит в то, что музыка может быть интернациональной.
Беседуя с журналистами, артистка рассказала и о самом ярком воспоминании после возвращения в Москву. «Прохожу паспортный контроль и на паспортном контроле сидит такая настоящая русская женщина. Она берет мой паспорт, смотрит на меня, на паспорт. И потом такая: "Вас можно поздравить. Это они не правы, а вы правы. Все правильно сделали. Молодец"», — вспомнила певица, признавшись, что ей было очень приятно услышать эти слова.
Рассуждая о планах на ближайшее будущее, певица упомянула, что хочет немножко передохнуть. Придя домой, она надеется первым делом принять ванну и выпить кофе, а затем вернуться к работе.
Итоги песенного конкурса подвели накануне в Роттердаме. Победу одержала итальянская рок-группа Måneskin. Коллектив выступил с композицией Zitti e buoni («Тихие и смирные») и набрал 524 балла. На втором месте расположилась Франция (от страны выступила артистка Барбара Прави с песней Voilà) с результатом в 499 баллов. Россия, от которой выступала Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин), оказалась на девятой строчке с 204 баллами.
Шоу-бизнес,ТК "Звезда",Россия,
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