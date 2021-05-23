Васильева заплатила миллион рублей за отдых сына

Татьяна Григорьевна очень переживала за здоровье своей четырехлетней внучки Мирры. Зимой девочка все время болела. Для укрепления иммунитета ребенка актриса и отправила семью на Мальдивы. Но вместо жаркого солнца их ждали ливни и ураганный ветер. Внучка начала кашлять, недалеко находился дом с туристами, которые болеют коронавирусом, много отдыхающих из Индии, однообразная еда.
А если они желают улететь раньше, надо выложить еще 154 тысячи рублей, рассказала Васильева в эфире шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.
По ее мнению, "в нынешней ситуации все так нестабильно, что лучше сидеть и помалкивать", никуда не ездить.