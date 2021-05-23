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Актриса Татьяна Васильева потратила миллион на испорченный отдых сына на Мальдивах

Аргументы Неделииещё 2
1 час назад
Актриса Татьяна Васильева рассказала, что потратила 1 млн рублей на отдых своего сына Филиппа с женой и дочкой на Мальдивах. Но путешествие семьи не удалось из-за погоды.
Васильева заплатила миллион рублей за отдых сына
Фото: InstagramInstagram
Татьяна Григорьевна очень переживала за здоровье своей четырехлетней внучки Мирры. Зимой девочка все время болела. Для укрепления иммунитета ребенка актриса и отправила семью на Мальдивы. Но вместо жаркого солнца их ждали ливни и ураганный ветер. Внучка начала кашлять, недалеко находился дом с туристами, которые болеют коронавирусом, много отдыхающих из Индии, однообразная еда.
"Мокрую одежду сушить негде, дойти до ресторана невозможно, принять душ тоже нельзя - нет горячей воды", — сообщал сын Васильевой.
А если они желают улететь раньше, надо выложить еще 154 тысячи рублей, рассказала Васильева в эфире шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.
По ее мнению, "в нынешней ситуации все так нестабильно, что лучше сидеть и помалкивать", никуда не ездить.
Шоу-бизнес,Татьяна Васильева,НТВ,Мальдивы,
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