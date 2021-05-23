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Стала известна причина смерти Шацкой

Ирина Лебедева
1 час назад
Советская и российская актриса театра и кино Нина Шацкая ушла из жизни после долгой тяжелой болезни.
Стала известна причина смерти Шацкой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Как сообщают СМИ, ранее она перенесла инсульт, у нее была болезнь почек.
По предварительной информации 5 Канала, у нее диагностировали коронавирус.
О дате и месте прощания с Ниной Шацкой будет сообщено дополнительно.
Зрители помнят Шацкую по ролям Маргариты в постановке по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и Женя Комельковой в спектакле «А зори здесь тихие » режиссера Юрия Любимова.
Актриса играла в театре на Таганке и в театре «Школа современной пьесы», снималась в фильмах «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Контрабанда» и «Белый рояль».
Шоу-бизнес,Нина Шацкая,Юрий Любимов,Михаил Булгаков,
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