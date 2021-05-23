Стала известна причина смерти Шацкой

Советская и российская актриса театра и кино Нина Шацкая ушла из жизни после долгой тяжелой болезни.

Как сообщают СМИ, ранее она перенесла инсульт, у нее была болезнь почек.

По предварительной информации 5 Канала , у нее диагностировали коронавирус.

О дате и месте прощания с Ниной Шацкой будет сообщено дополнительно.

Зрители помнят Шацкую по ролям Маргариты в постановке по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и Женя Комельковой в спектакле «А зори здесь тихие » режиссера Юрия Любимова