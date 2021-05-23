Пересильд и Шипенко приступают тренировкам для полета в космос

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Предполагается, что съемочная группа будет находиться на борту МКС около двух недель.

Медицинскую комиссию все они прошли и признаны годными к космическому полету.

После того, как доставят съемочную группу на МКС, а затем вернут ее обратно, космонавт будет работать на станции еще полгода.

Программа тренировок не столь сложна, как при подготовке «настоящих» космонавтов, но в ней много обязательных для всех членов экипажа моментов.

Так, актерам придется основательно изучить «матчасть» - конструкцию, бортовые системы, оборудование ТПК «Союз МС» и МКС.

Их обучат алгоритму действий при пребывании на борту, при нештатных ситуациях. Завершится обучение экзаменационной комплексной тренировкой.