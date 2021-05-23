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Пересильд и Шипенко приступают тренировкам для полета в космос

Ирина Лебедева
1 час назад
В Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина начинают готовить к полету в космос съемочную группу художественного фильма с рабочим названием «Вызов», - пишут 7days.ru
Пересильд и Шипенко приступают тренировкам для полета в космос
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Предполагается, что съемочная группа будет находиться на борту МКС около двух недель.
Основной состав – Клим Шипенко и Юлия Пересильд, дублирующий - Алексей Дудин и Алена Мордовина.
Медицинскую комиссию все они прошли и признаны годными к космическому полету.
Командиром и бортинженером экипажа назначены космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев соответственно.
После того, как доставят съемочную группу на МКС, а затем вернут ее обратно, космонавт будет работать на станции еще полгода.
Программа тренировок не столь сложна, как при подготовке «настоящих» космонавтов, но в ней много обязательных для всех членов экипажа моментов.
Так, актерам придется основательно изучить «матчасть» - конструкцию, бортовые системы, оборудование ТПК «Союз МС» и МКС.
Их обучат алгоритму действий при пребывании на борту, при нештатных ситуациях. Завершится обучение экзаменационной комплексной тренировкой.
Как ранее писал «Рамблер», старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19»», - отмечается в сообщении на сайте Роскосмоса.
Шоу-бизнес,Алена Мордовина,Олег Артемьев,Клим Шипенко,Антон Шкаплеров,Алексей Дудин,Юлия Пересильд,Центр подготовки космонавтов,Роскосмос,журнал "7 Дней",
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