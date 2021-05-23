Борисова навестила дочь в психиатрической лечебнице

Полина, дочь Даны Борисовой
, сейчас помещена в психиатрическую клинику.
Дело в том, что 14-летняя девочка нанесла себе повреждения; видимых причин для этого не было. Она порезала вены прямо в школьном туалете.
Дане о несчастье сообщили учителя.
Посещения в клинике запрещены, но Дана смогла увидеть дочь через зарешеченное окно.
Конечно, нормального разговора в таких условиях быть не могло, но все же Полина сообщила, что уже нормально себя чувствует, - информирует
Экспресс Газета.
Ранее Дана уже замечала за дочерью склонность к нанесению себе увечий. По ее словам, девочка страдает серьезными паническими атаками.
Винит же Борисова в этом отца ребенка, своего бывшего супруга, Максима Аксенова
. Он сейчас совсем не занимается ребенком.
Как ранее писал
«Рамблер», Дана Борисова в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на НТВ рассказала, что у ее дочери серьезные психологические нарушения, которые уже приводят к опасным проблемам.