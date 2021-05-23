Сябитова рассказала о «кухне» шоу «Давай поженимся!»

Российская сваха 1 Роза Сябитова рассказала о том, как снимается ее программа.

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Она объяснила, что перед ее глазами проходит так много лиц, что запомнить даже всех участников совершенно невозможно.

По ее словам, съемки обычно продолжаются три дня. Каждый день записываются стандартно четыре программы. А это значит, что ведущие должны познакомиться с 76 людьми.

Конечно, им приходится пользоваться шпаргалками во избежание ошибок, информируют news.ru.

«Большинство из вас меня спрашивают: «А помните героиню, которая была у вас 15 марта 2018 года в красном платье в белый горох?» Дорогие мои. Не помню. Я иногда забываю имена людей, которые только что сидели передо мной. Поэтому использую специальные подсказки с данными участников», - честно призналась телеведущая

Как ранее писал «Рамблер», Сябитова вынесла приговор 35-летним женщинам.