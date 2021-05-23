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Сябитова рассказала о «кухне» шоу «Давай поженимся!»

Ирина Лебедева
1 час назад
Российская сваха 1 Роза Сябитова рассказала о том, как снимается ее программа.
Сябитова рассказала о «кухне» шоу «Давай поженимся!»
Фото: InstagramInstagram
Она объяснила, что перед ее глазами проходит так много лиц, что запомнить даже всех участников совершенно невозможно.
По ее словам, съемки обычно продолжаются три дня. Каждый день записываются стандартно четыре программы. А это значит, что ведущие должны познакомиться с 76 людьми.
Конечно, им приходится пользоваться шпаргалками во избежание ошибок, информируют news.ru.
«Большинство из вас меня спрашивают: «А помните героиню, которая была у вас 15 марта 2018 года в красном платье в белый горох?» Дорогие мои. Не помню. Я иногда забываю имена людей, которые только что сидели передо мной. Поэтому использую специальные подсказки с данными участников», - честно призналась телеведущая
Как ранее писал «Рамблер», Сябитова вынесла приговор 35-летним женщинам.
На своей странице в Instagram она написала, что хорошие женихи не интересуются участницами программы «Давай поженимся», которым 35 лет и больше, и таким невестам «не видать женского счастья».
Шоу-бизнес,Роза Сябитова,
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