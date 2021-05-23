Вокруг участников «Евровидения-2021» продолжаются скандалы. На этот раз певицу Манижу, которая представила Россию на песенном конкурсе обвинили в плагиате.

До того, как Манижа должна была отправиться на «Евровидение», у нее было запланировано сотрудничество с украинской певицей Алиной Паш (Alina Pash). Девушки уже записали демки. Однако, по словам Алины, в какой-то момент Манижа «слилась» и не выходила на связь.

После этого российская певица поехала в Роттердам , где была замечена в заимствовании образов у Алины Паш!

Костюм, в котором Манижа выступала в отборочном туре, очень напоминает костюм Алины. Отметим, что украинская певица выступала в нем несколько месяцев назад.

Кроме того, внимательные пользователи сети заметили, что задний план, который транслировался во время выступления Манижи, схож с номером Алины. Определенную стилистику виджеинга Паш использовала в своих клипах. Узнав такие подробности, пользователи сети выразили свое негодование.

Они возмутились тем, что Манижа поет про русскую женщину, а вдохновляется украинскими артистами. Однако нашлись и те, кто поддержал исполнительницу.

«Я вам открою секрет! Нот всего 7, а красный костюм и до этого надевали, его не придумала Алина Паш!»,

«Это закос под тюремные американский комбез. Вообще не изобретение ни одной, ни другой»,