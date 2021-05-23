Вокруг участников «Евровидения-2021» продолжаются скандалы. На этот раз певицу Манижу, которая представила Россию
на песенном конкурсе обвинили в плагиате.
До того, как Манижа должна была отправиться на «Евровидение», у нее было запланировано сотрудничество с украинской певицей Алиной Паш (Alina Pash). Девушки уже записали демки. Однако, по словам Алины, в какой-то момент Манижа «слилась» и не выходила на связь.
После этого российская певица поехала в Роттердам
, где была замечена в заимствовании образов у Алины Паш!
Костюм, в котором Манижа выступала в отборочном туре, очень напоминает костюм Алины. Отметим, что украинская певица выступала в нем несколько месяцев назад.
Кроме того, внимательные пользователи сети заметили, что задний план, который транслировался во время выступления Манижи, схож с номером Алины. Определенную стилистику виджеинга Паш использовала в своих клипах. Узнав такие подробности, пользователи сети выразили свое негодование.
Они возмутились тем, что Манижа поет про русскую женщину, а вдохновляется украинскими артистами. Однако нашлись и те, кто поддержал исполнительницу.
«Я вам открою секрет! Нот всего 7, а красный костюм и до этого надевали, его не придумала Алина Паш!»,
«Это закос под тюремные американский комбез. Вообще не изобретение ни одной, ни другой»,
«В мире так много исполнителей, что создавая свой образ, ты все равно будешь на кого-то похож!» – заступились за Манижу поклонники.