Гузеева спасла свою дочь от инвалидной коляски

Дочь Ларисы Гузеевой едва не осталась инвалидом с ограниченной подвижностью. Об этом она рассказала в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

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Некоторое время назад Ольга на ровном месте оступилась, упала, да так, что случился разрыв задней крестообразной связки.

Восстанавливаться связка никак не хотела. Наследнице Ларисы Андреевны грозило быть прикованной к инвалидной коляске.

И, если бы не связи Гузеевой, то неизвестно, чем бы дело закончилось.

«Спасибо маме, если бы не она, я бы, наверное, осталась инвалидом на всю жизнь. Я шла и упала, и разорвала задний крест в ноге», - приводит слова Ольги Экспресс Газета.

Гузеева подняла на ноги всех знакомых, был найден хороший врач, и в итоге, хотя процесс выздоровления оказался длительным и болезненным, дочь рассталась с инвалидной коляской и полностью поправилась.

Вообще, как грустно шутит Ольга, выражение «33 несчастья» - это про нее.

Девушка ломала нос, да так, что потом пришлось делать пластику, перенесла гинекологическую операцию, страдала анорексией и булимией.

Как ранее писал «Рамблер», актриса рассказала, что они с дочерью обратились к травматологу Николаю Гнелице по совету актера Алексея Серебрякова