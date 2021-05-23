Гузеева спасла свою дочь от инвалидной коляски

Дочь Ларисы Гузеевой
едва не осталась инвалидом с ограниченной подвижностью. Об этом она рассказала в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Некоторое время назад Ольга на ровном месте оступилась, упала, да так, что случился разрыв задней крестообразной связки.
Восстанавливаться связка никак не хотела. Наследнице Ларисы Андреевны грозило быть прикованной к инвалидной коляске.
И, если бы не связи Гузеевой, то неизвестно, чем бы дело закончилось.
«Спасибо маме, если бы не она, я бы, наверное, осталась инвалидом на всю жизнь. Я шла и упала, и разорвала задний крест в ноге», - приводит слова Ольги Экспресс Газета.
Гузеева подняла на ноги всех знакомых, был найден хороший врач, и в итоге, хотя процесс выздоровления оказался длительным и болезненным, дочь рассталась с инвалидной коляской и полностью поправилась.
Вообще, как грустно шутит Ольга, выражение «33 несчастья» - это про нее.
Девушка ломала нос, да так, что потом пришлось делать пластику, перенесла гинекологическую операцию, страдала анорексией и булимией.
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«Рамблер», актриса рассказала, что они с дочерью обратились к травматологу Николаю Гнелице по совету актера Алексея Серебрякова
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Гузеева поблагодарила медика и назвала его «абсолютным гением».