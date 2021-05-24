Рудковская назвала критиков сына "ничтожными людишками"

Продюсер Яна Рудковская ответила на критику в адрес своего сына Александра Плющенко . Восьмилетний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко занял первое место на соревнованиях МССУОР 4 имени А. Я. Гомельского Москомспорта «Скоро лето!» Он стал победителем в первом юношеском разряде.

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«Мне абсолютно параллельно мнение этих людей. Ни я, ни мой муж, ни мой сын не обращаем на это внимание. У нас нет на это времени. Как говорится: собака лает, а караван идет. У Саши будет сложный путь. Его всегда будут сравнивать с Евгением и рассматривать под лупой! Саша — большой трудяга, он очень много работает! Спорт — его жизнь, поверьте. Мой сын лучше всех откатался на соревнованиях, все чисто! Это заслуженная победа! Комментарии не читаю, а если кто-то пишет такую мерзость про ребенка, то считаю их ничтожными людишками, даже не людьми», — сказала Рудковская в интервью «Спорт-Экспрессу».

Гном Гномыч родился 6 января 2013 года. Осенью 2016 года он дебютировал на страницах американского глянцевого журнала Magnificent Magazine. В 2017 году Александр стал одним из первых учеников созданной академии «Ангелы Плющенко», где в данный момент продолжает заниматься фигурным катанием.

Его отец — Евгений Плющенко — завершил спортивную карьеру в марте 2017 года. Он является победителем Олимпиады 2006 года в Турине в одиночном катании и Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях.