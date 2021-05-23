Васильева рассказала о неприятностях на отдыхе у ее детей

Татьяна Васильева оплатила семье сына отдых на Мальдивах . У ее маленькой внучки Мирры ослаблен иммунитет и доктора посоветовали свозить ребенка на море.

Артистка решила, что если уж отдыхать – то на райских островах.

Однако благая задумка обернулась большими неприятностями.

Туристам и в голову не пришло, что на Мальдивах начался сезон дождей. А недобросовестная турфирма об это умолчала при оформлении поездки.

Кроме того, как следует из слов артистки, в отеле не самые лучшие бытовые условия, что, впрочем, было бы малозаметно при наличии хорошей погоды.

Но хорошей погоды-то и нет. Ветер, дождь, шторм – вот реалии сегодняшних Мальдив.

«Мы, наверное, тоже идиоты в большей степени, но нельзя этим пользоваться. Они же видят, что ребенок. Могли предупредить, что это не сезон, что будут идти дожди, будут штормы, что к этому океану не подойти. Огромные скаты около берега, им тоже некуда деваться Ребенок боится выйти туда, потому что тут скаты, акулы, огромные ящерицы, которые все время карабкаются по стенам. Сервиса никакого. Одна и та же еда, однообразная», - цитирует слова Васильевой Экспресс Газета.

А самое ужасное, что соседи из бунгало рядом болеют коронавирусом.

«Родных проверили 10 раз, что у них нет ковида, что они с прививками, что они никому опасности не представляют. И они угодили туда, где вот это все опять. Я надеюсь, что прививки их защитят, потому что там очень много людей из Индии».

Васильева ждет не дождется, когда ее близкие вернутся домой.

Неудачный отдых можно было бы завершить и раньше, но для того, чтобы улететь домой вне срока, требуются большие деньги, которые актриса заплатить не может.