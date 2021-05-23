Победителей «Евровидения» уличили в употреблении наркотиков

К победителям «Евровидения» внимание теперь усиленное.
Зоркие зрители углядели во время трансляции, как вокалист Давид Дамиано склонился над столом, будто что-то нюхая.
Конечно, тут же певца «приговорили»: он нюхает кокаин! Ну журналисты и спросили Давида напрямую.
«Я должен спросить об эпизоде, который был во время трансляции. Когда вы склонились над столом, кажется, что-то нюхая. В интернете люди предположили, что вы нюхали кокаин», — цитирует 360tv.ru слова представителя прессы, выложенный в TikTok.
Дамиано нервно ответил, что он наркотики не употребляет, а это тут вообще гитарист разбил бокал.
"Пожалуйста, не говорите так. Никакого кокаина".
Путаный ответ музыканта ведущих, тем не менее, успокоил. А вот у зрителей сомнения остались.
Группа Måneskin состоит из вокалиста Дамиано Давида, басистки Виктории Де Анжелис, гитариста Томаса Раджи и барабанщика Итана Торкио. В этом году на Евровидении они заняли первое место.
Как ранее сообщал
«Рамблер», продюсер и исполнитель Виктор Дробыш
считает, что Евровидение потеряло свою актуальность.
Несмотря на это, Россия не может его игнорировать.
По мнению музыканта, конкурс не имеет никакой пользы для индустрии. Для европейцев это не более чем передача, которую можно посмотреть во время еды.