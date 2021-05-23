Победителей «Евровидения» уличили в употреблении наркотиков

К победителям «Евровидения» внимание теперь усиленное.

Зоркие зрители углядели во время трансляции, как вокалист Давид Дамиано склонился над столом, будто что-то нюхая.

Конечно, тут же певца «приговорили»: он нюхает кокаин! Ну журналисты и спросили Давида напрямую.

«Я должен спросить об эпизоде, который был во время трансляции. Когда вы склонились над столом, кажется, что-то нюхая. В интернете люди предположили, что вы нюхали кокаин», — цитирует 360tv.ru слова представителя прессы, выложенный в TikTok.

Дамиано нервно ответил, что он наркотики не употребляет, а это тут вообще гитарист разбил бокал.

"Пожалуйста, не говорите так. Никакого кокаина".

Путаный ответ музыканта ведущих, тем не менее, успокоил. А вот у зрителей сомнения остались.

Группа Måneskin состоит из вокалиста Дамиано Давида, басистки Виктории Де Анжелис, гитариста Томаса Раджи и барабанщика Итана Торкио. В этом году на Евровидении они заняли первое место.

Несмотря на это, Россия не может его игнорировать.