«В России очень много стало цинизма, фриковства, это не моя история. Возможно, чуть-чуть я от славы устала», — отмечает звезда в интервью программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
«Америка мне очень подходит, все одеваются как хотят, ходят пухлые девочки, полненькие, в коротких юбках. Я даже купила себе платье впервые в жизни такое и, несмотря на наличие целлюлита, ходила в нем, и меня совершенно это не пугало. А в России попробуй приди на вечеринку, сразу все напишут. Ты в России должна как-то чересчур хорошо выглядеть. А там девушки не парятся», — объясняет Анфиса.
«Пока только обсуждали получение грин-карт мне и ребенку. Ребенок хочет, ему интересно, я знаю, что ему будет там хорошо», — добавила Чехова.