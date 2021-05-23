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Анфиса Чехова объявила об отъезде из России

Экспресс газета
1 час назад
43-летняя телеведущая Анфиса Чехова объявила об отъезде из России. Знаменитость признается, что ей перестала нравится жизнь в нашей стране из-за «цинизма и фриковства» на всех уровнях. Кроме того, Чеховой надоело, что поклонники постоянно узнают ее на улице, беспокоят просьбами сфотографироваться или оставить автограф.
«В России очень много стало цинизма, фриковства, это не моя история. Возможно, чуть-чуть я от славы устала», — отмечает звезда в интервью программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Чехова уже подобрала страну для эмиграции: артистка хочет перебраться в США. Не так давно она месяц провела в Майами (штат Флорида) и осталась очень довольна увиденным. Особенно Анфисе понравилось, что у местных женщин совершенно нет комплексов — все одеваются и выглядят как хотят, не боясь резких слов или критики со стороны противоположного пола.
«Америка мне очень подходит, все одеваются как хотят, ходят пухлые девочки, полненькие, в коротких юбках. Я даже купила себе платье впервые в жизни такое и, несмотря на наличие целлюлита, ходила в нем, и меня совершенно это не пугало. А в России попробуй приди на вечеринку, сразу все напишут. Ты в России должна как-то чересчур хорошо выглядеть. А там девушки не парятся», — объясняет Анфиса.
Единственной проблемой для Чеховой является дороговизна страны. По рассказу телеведущей, один только завтрак обходится ей каждый день в 60$ (4500 рублей). В итоге всего лишь за месяц Анфиса потратила больше миллиона. Впрочем, знаменитость хочет запустить марафон для похудания, который наверняка будет пользоваться успехом у американок. Кстати, перебраться за океан Чехова планирует с 8-летнем сыном Соломоном.
«Пока только обсуждали получение грин-карт мне и ребенку. Ребенок хочет, ему интересно, я знаю, что ему будет там хорошо», — добавила Чехова.
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