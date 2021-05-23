Чехова уже подобрала страну для эмиграции: артистка хочет перебраться в США. Не так давно она месяц провела в Майами (штат Флорида) и осталась очень довольна увиденным. Особенно Анфисе понравилось, что у местных женщин совершенно нет комплексов — все одеваются и выглядят как хотят, не боясь резких слов или критики со стороны противоположного пола.