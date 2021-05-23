В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Водонаева огорошила фанатов заявлением о влечении к женщинам

News.ruиещё 2
1 час назад
Алёна Водонаева привела в недоумение подписчиков, заявив, что её всегда тянуло в сексуальном плане к женщинам. Ведущая сама призналась в этом в Instagram, отвечая на вопрос одного из своих поклонников.
Водонаева призналась в сексуальном влечении к женщинам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Бывшая звезда «Дома-2» отметила, что женщины, к которым её влечёт, внешне похожи на мужчин. Но дальше любопытства дело у ведущей не заходило.
Отношений с женщинами у меня никогда не было. Но я уверена, что могли бы быть, если бы я встретила своего человека. Мне не важен пол, — высказалась Водонаева.
Телеведущая часто откровенничает, пожиная после плоды своих неосторожных слов. Так, она рассказывала о травле, которую ей устроили учителя в школе за внешность девицы. Водонаева заявила, что таких педагогов ей хочется «окунуть головой в унитаз».
Как сообщалось ранее, телеведущая, писательница, блогер и бывшая участница шоу «Дом-2» Алёна Водонаева предположила, что помимо журналистики, могла бы реализоваться в порноиндустрии. Именно так она ответила на вопрос своих подписчиков Instagram о возможной карьере.
Шоу-бизнес,Алена Водонаева,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители