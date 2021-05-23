Водонаева призналась в сексуальном влечении к женщинам

Алёна Водонаева привела в недоумение подписчиков, заявив, что её всегда тянуло в сексуальном плане к женщинам. Ведущая сама призналась в этом в Instagram, отвечая на вопрос одного из своих поклонников.

Бывшая звезда «Дома-2» отметила, что женщины, к которым её влечёт, внешне похожи на мужчин. Но дальше любопытства дело у ведущей не заходило.

Отношений с женщинами у меня никогда не было. Но я уверена, что могли бы быть, если бы я встретила своего человека. Мне не важен пол, — высказалась Водонаева.

Телеведущая часто откровенничает, пожиная после плоды своих неосторожных слов. Так, она рассказывала о травле, которую ей устроили учителя в школе за внешность девицы. Водонаева заявила, что таких педагогов ей хочется «окунуть головой в унитаз».