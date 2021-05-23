Российские артисты поддержали Манижу на Евровидении

Манижа после выступления на Евровидении получила горячую поддержку от российских звёзд. Певцы признали, что девушка выложилась «на все сто» и заняла достойное место, сообщают «Известия».

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Участница Евровидения-2018 Юлия Самойлова отметила, что волнение певицы давало о себе знать и хотелось её обнять.

Но груз ответственности, прежде всего перед собой, застаёт врасплох даже зрелых артистов на таких больших шоу. Тем не менее с вокалом было всё хорошо, — похвалила артистку коллега.

С Самойловой согласился Дмитрий Колдун, выступавший на Евровидении в 2007 году. Он не сомневается, что Манижа — молодец и никаких претензий к ней быть не должно.

Ещё одна участница международного песенного конкурса 2004 года Юлия Савичева заявила, что ждала попадания Манижи в топ-3. А также заметила, что выступление певицы в финале было намного лучше, чем в полуфинале.

Манижа заняла 9-е место в конкурсе «Евровидение-2021». Девушка призналась, что очень гордится своим результатом и выложилась она на конкурсе, как могла.