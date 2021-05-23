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Стал известен победитель «Евровидения-2021»

ТК «Звезда»иещё 2
53 минуты назад
Завершился гранд-финал «Евровидения-2021» и жюри объявило победителя. По результатам зрительского онлайн-голосования победу одержала итальянская группа Maneskin. Российская певица Манижа заняла девятое место
Россия заняла девятое место на «Евровидении-2021»
Фото: ТАССТАСС
Манижа выступала с песней Russian Woman под пятым номером. Ее выступление в полуфинале стало одним из самых популярных среди журналистов, освещающих песенный турнир в Роттердаме. Композиция в исполнении певицы стала настоящим посланием всему миру.
Международный песенный конкурс «Евровидение-2021», отмененный в 2020 году из-за пандемии COVID-19, проходил с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На выступления в этом году допустили всего лишь 3500 зрителей.
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