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Ревнивый муж фанатки грозил облить Батырева кислотой

Ирина Лебедева
1 час назад
Многие звезды шоу-бизнеса сталкивались с неадекватными фанатами и даже с маньяками.
Ревнивый муж фанатки грозил облить Батырева кислотой
Фото: InstagramInstagram
О том, что нельзя быть застрахованным от беды, шел разговор в сегодняшнем выпуск программы «Сегодня вечером» на Первом канале.
Актер Антон Батырев сообщил, что в течение нескольких лет ему угрожали неизвестные люди.
Антона давно преследует неадекватная фанатка. Затем на горизонте возник ревнивый супруг фанатки и начал угрожать, обещал облить кислотой, - рассказывает СтарХит.
«Сначала писала она. Потом начал писать он, угрожал: «Отстань от моей женщины. Это жесть была, конечно. И я знать не знаю, что это за люди», - возмущается Батырев.
Нынешняя подруга Антона в курсе событий. По его словам, она воспринимает ситуацию с юмором.
Сам актер был женат трижды. Сейчас у него новая возлюбленная, они вместе почти год.
Но о личном Антон на шоу говорить не захотел. Лишь обозначил, что у него есть «вторая половинка».
Как ранее сообщал «Рамблер», о возлюбленной Антона Батырева известно немного.
Впервые в контексте новых отношений после развода с Евгенией Лозой актера начали упоминать в декабре прошлого года.
Тогда Батырев поделился снимком с незнакомкой и подписью: «#спасибодвадцатыйза». Девушку зовут Анна Савельева и она совсем далека от мира кино, как выяснили журналисты
Шоу-бизнес,Анна Савельева,Евгения Лоза,Антон Батырев,StarHit,
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