Ревнивый муж фанатки грозил облить Батырева кислотой

Многие звезды шоу-бизнеса сталкивались с неадекватными фанатами и даже с маньяками.
О том, что нельзя быть застрахованным от беды, шел разговор в сегодняшнем выпуск программы «Сегодня вечером» на Первом канале.
Актер Антон Батырев
сообщил, что в течение нескольких лет ему угрожали неизвестные люди.
Антона давно преследует неадекватная фанатка. Затем на горизонте возник ревнивый супруг фанатки и начал угрожать, обещал облить кислотой, - рассказывает
СтарХит.
«Сначала писала она. Потом начал писать он, угрожал: «Отстань от моей женщины. Это жесть была, конечно. И я знать не знаю, что это за люди», - возмущается Батырев.
Нынешняя подруга Антона в курсе событий. По его словам, она воспринимает ситуацию с юмором.
Сам актер был женат трижды. Сейчас у него новая возлюбленная, они вместе почти год.
Но о личном Антон на шоу говорить не захотел. Лишь обозначил, что у него есть «вторая половинка».
Как ранее сообщал
«Рамблер», о возлюбленной Антона Батырева известно немного.
Впервые в контексте новых отношений после развода с Евгенией Лозой
актера начали упоминать в декабре прошлого года.
Тогда Батырев поделился снимком с незнакомкой и подписью: «#спасибодвадцатыйза». Девушку зовут Анна Савельева
и она совсем далека от мира кино, как выяснили журналисты