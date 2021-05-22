Ревнивый муж фанатки грозил облить Батырева кислотой

Многие звезды шоу-бизнеса сталкивались с неадекватными фанатами и даже с маньяками.

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О том, что нельзя быть застрахованным от беды, шел разговор в сегодняшнем выпуск программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

Актер Антон Батырев сообщил, что в течение нескольких лет ему угрожали неизвестные люди.

Антона давно преследует неадекватная фанатка. Затем на горизонте возник ревнивый супруг фанатки и начал угрожать, обещал облить кислотой, - рассказывает СтарХит.

«Сначала писала она. Потом начал писать он, угрожал: «Отстань от моей женщины. Это жесть была, конечно. И я знать не знаю, что это за люди», - возмущается Батырев.

Нынешняя подруга Антона в курсе событий. По его словам, она воспринимает ситуацию с юмором.

Сам актер был женат трижды. Сейчас у него новая возлюбленная, они вместе почти год.

Но о личном Антон на шоу говорить не захотел. Лишь обозначил, что у него есть «вторая половинка».

Как ранее сообщал «Рамблер», о возлюбленной Антона Батырева известно немного.

Впервые в контексте новых отношений после развода с Евгенией Лозой актера начали упоминать в декабре прошлого года.