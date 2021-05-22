Близкие Зыкиной ополчились на Юлиана

Родственники и друзья покойной певицы Людмилы Зыкиной считают, что Юлиан втерся к ней в доверие, чтобы получить наследство.

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Сам певец называет подобные высказывания клеветой и отрицает корыстную составляющую в их дружбе.

Когда-то Людмила Георгиевна случайно встретила совсем еще молодого Юлиана в гостиничном коридоре.

Зыкина решила подкормить худенького парнишку, предложила ему домашние котлеты собственного изготовления.

После этого певица стала поддерживать юного коллегу, даже исполнила с ним песню «Мать и сын». И в принципе стала называть его своим сыном.

В 2009 году великая певица ушла из жизни. Родственники начали делить наследство Зыкиной, и тут же налетели на Юлиана, обвиняя его в корысти.

Сам же певец открещивается от обвинений.

«Кому что там досталось, какое наследство Я могу сказать одно: мне бриллианты она никакие не дарила!», - цитирует его слова НТВ.

Что до подарков, то он самым ценным считает картину, которую Зыкина подарила ему на день рождения. Она вышила ее своими руками.

Как ранее писал «Рамблер», певец Юлиан считает, что композитор Людмила Лядова могла бы прожить дольше, если бы ее не разлучили с мужем.