Лолита: звание народной артистки заслужила только Пугачева

Лолита Милявская в шоу «Что было дальше/50 вопросов» на Youtube-канале «Макарена» неожиданно выступила против всяческих званий и наград.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Она озвучила размер своей пенсии – 23 тысячи 200 рублей.

«Это, наверное, из-за ИП. У меня нет ни званий, ни наград. Я категорический противник этого», - приводит ее слова «Московский Комсомолец».

Звание, к примеру, народного артиста дает возможность получать солидную прибавку к пенсии.

Однако Милявская убеждена, что Алла Пугачева была последним человеком, который его заслуженно заработал. Всем прочим вполне хватило бы медалей и прочих наград.

Звезды шоу-бизнеса не могут зависеть от званий, считает Лолита.

«Ты хоть что там напиши. Хоть ты трижды заслуженный. И на тебя придут две калеки. Какой толк в твоем звании?»

Что касается финансовой составляющей, то звезда пожаловалась на растущую коммуналку и «безумные цены» на капремонт.

И, если ранее она хранила все сбережения дома, то теперь отнесла все в банк – какой-никакой, а процент капает.

Как ранее писал «Рамблер», в 2020 году певица официально оформила развод с пятым по счету мужем – тренером Дмитрием Ивановым

Бракоразводный процесс затянулся, так как Лолита пыталась доказать, что их союз был фиктивным.