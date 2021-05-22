Ардова отказалась от интима и не получила роль

Анна Ардова рассказала, что в свое время тоже получала непристойные предложения.

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Правда, никакой трагедии она в этом не видит. Напротив, ситуация показалась ей ужасно потешной, и посмеялась Анна над незадачливым режиссером от души.

Вопрос о том, предлагали ли ей строить карьеру через постель, актрисе задали журналисты «Комсомольской Правды» на тусовке по поводу вручения светской премии MAMA's AWARDS 2021.

Анна Ардова, получившая, кстати, статуэтку за семейные традиции, охотно пообщалась с прессой.

О несостоявшемся случае харрасмента звезда поведала весело и легко.

«Ну, я не буду об этом рассказывать, иначе мне придется назвать имя. А зачем подставлять человека? Это была глупость, всего один-единственный раз. Это было дико смешно и закончилось гомерическим хохотом. Все свелось к шутке, и потом мы вспоминали это со смехом. Я ведь в тот момент уже была взрослым человеком, у меня были взрослые дети, и я просто не ожидала, что в моем возрасте может такое случиться! Я начала хохотать, и уже стало не до интима».

Правда, как призналась Анна, роль ту она все-таки не получила. Но это ее не очень расстроило – востребованность была высокой, так что она ничего не потеряла.

Как ранее сообщал «Рамблер», Анна Ардова - заслуженная артистка России и просто человек с бесконечным запасом шуток.

За свою карьеру Анна сыграла в более чем полусотни фильмов, большинство комедийных.