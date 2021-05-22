Начать сольную карьеру Милявской помогла любовь к бандиту

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Пара была вместе почти 12 лет. Но в последние годы союз держался только на рабочих отношениях.

И тут Лолита влюбилась до потери памяти. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «50 вопросов».

Избранником певицы оказался представитель криминальной структуры. Не забываем, что дело было в 90-е годы. Но этот факт Лолиту не смутил.

«Когда он за мной ухаживал, то останавливался где-нибудь на машине в этих переулках, и мы долго целовались. Я была замужем. Делала вид, что уходила гулять с собакой», - цитирует ее признание СтарХит.

Как ни странно, об этой истории Милявская до сих пор вспоминает с теплотой. Она уверена, что это был самый красивый роман в ее жизни.

Более того, она считает, что очень обязана этому мужчине за то, что смогла обрести уверенность в себе и избавиться от комплекса неполноценности.

«Я ушла из дуэта «Академия» прямиком к нему. Он долго добивался. При мне никогда не было серьезных разговоров, он, наоборот, очень много старался сделать для меня, помочь мне. Потому что я ушла из «Академии» с огромным комплексом: мол, никому не нужна как певица. Муж мне всегда говорил: «Ты — тысяча первая певица. Ты никому не нужна». Я боялась, а тот мужчина сделал очень многое, чтобы я в себя поверила. У меня была блокада, меня практически не брали на работу. Он иногда договаривался, сам платил деньги, а я не знала».

Семейного счастья у Лолиты не получилось – вскоре ее возлюбленный был убит. Но она уже полностью ощутила себя самостоятельной творческой единицей и активно строила карьеру в шоу-бизнесе.

По словам певицы, Мохова надо было подвергнуть химической кастрации, а не предоставлять ему охрану.