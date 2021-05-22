Пенкин чудом спасся при нападении грабителей

Сергей Пенкин стал гостем очередного выпуска программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

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Певец, в частности, озвучил одно из самых страшных воспоминаний в своей жизни – историю, когда к нему в дом проникли грабители.

Бандитов интересовали ценности, пытавшегося оказать сопротивление Пенкина жестоко избили, - рассказывает Экспресс Газета.

«Меня ударили, связали. Я пытался вырваться. Когда злоумышленники ушли, мне пришлось с пробитой головой ползти на коленях к соседям, чтобы они вызвали милицию. До сих пор остался шрам», - с содроганием вспоминает певец.

Нападавших так и не нашли. Но Пенкин уверен, что кара их настигла – таких людей судьба, по его мнению, обязательно наказывает.

Как ранее сообщал «Рамблер», российский певец Сергей Пенкин в эфире НТВ на шоу «Звезды сошлись» рассказал, сколько платит за газ в загородном доме.