По его словам, наличие оговорки подтверждает отсутствие умысла у авторов на осквернение религиозных символов. Он подчеркнул, что у клипа всего лишь развлекательный характер, не более.
Жорин рассказал, что упоминаемый видеоклип с участием Моргенштерна снимался в съемочном павильоне, а название места, где происходят события в ролике, указано следующее: «Cathedral st. Filorenella». Адвокат отметил, что в мире не существует храма с таким названием, также «Новая волна» не содержит демонстрации христианских крестов и католических сутан, поскольку совокупность предметов, встречающихся в видео, является всего лишь бутафорией.
В начале апреля глава комитета Госдумы
по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов
направил обращения на имя генерального прокурора России Игоря Краснова
с просьбой проверить видеоклип «Новая волна» на присутствие в нем признаков экстремизма, а также в Роскомнадзор
— с просьбой заблокировать доступ к материалу.