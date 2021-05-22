Сябитова: «Заработала, в землю вкопала, побежала зарабатывать»

Роза Сябитова
уже несколько лет посвящает все свое свободное время и все заработки загородному дому, который она очень любит и называет родовым гнездом.
Свой особняк телесваха называет местом силы, где она черпает энергию.
И несмотря на то, что обустройство достойной загородной жизни требует больших средств, Сябитова эту жизнь очень любит. И с удовольствием делится ее новостями, деталями и подробностями.
Так, она рассказала
порталу teleprogramma.pro, что кучу денег вложила в хороший забор. Сначала она попыталась договориться с соседями о том, чтобы поделить расходы – ограждение же служит и им, - но понимания не нашла.
«Мне сказали, что я богатая и сама все оплачу».
Конфликтовать с соседями из-за этого Роза не стала. Она считает, что лучше быть в нормальных отношениях, нежели ссориться.
Однако рассчитывать приходится только на себя.
«Поэтому я как машинка «Зингер»: заработала, в землю вкопала, опять побежала зарабатывать», - смеется Сябитова.
Как ранее сообщал
«Рамблер», Сябитова вынесла приговор 35-летним женщинам.
На своей странице в Instagram она написала, что хорошие женихи не интересуются участницами программы «Давай поженимся», которым 35 лет и больше, и таким невестам «не видать женского счастья».