Сябитова: «Заработала, в землю вкопала, побежала зарабатывать»

Роза Сябитова уже несколько лет посвящает все свое свободное время и все заработки загородному дому, который она очень любит и называет родовым гнездом.

Фото: Instagram Instagram

Свой особняк телесваха называет местом силы, где она черпает энергию.

И несмотря на то, что обустройство достойной загородной жизни требует больших средств, Сябитова эту жизнь очень любит. И с удовольствием делится ее новостями, деталями и подробностями.

Так, она рассказала порталу teleprogramma.pro, что кучу денег вложила в хороший забор. Сначала она попыталась договориться с соседями о том, чтобы поделить расходы – ограждение же служит и им, - но понимания не нашла.

«Мне сказали, что я богатая и сама все оплачу».

Конфликтовать с соседями из-за этого Роза не стала. Она считает, что лучше быть в нормальных отношениях, нежели ссориться.

Однако рассчитывать приходится только на себя.

«Поэтому я как машинка «Зингер»: заработала, в землю вкопала, опять побежала зарабатывать», - смеется Сябитова.

Как ранее сообщал «Рамблер», Сябитова вынесла приговор 35-летним женщинам.