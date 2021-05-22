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Моргенштерну приписывают оскорбление чувств верующих

Ирина Лебедева
53 минуты назад
Сергей Гаврилов, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, пожаловался на клип Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» в прокуратуру.
Моргенштерну приписывают оскорбление чувств верующих
Фото: InstagramInstagram
Депутат усмотрел в нем оскорбление чувств верующих.
"В рамках проверки, проведенной ЦПЭ ГУ МВД России по г. Москве, указанный информационный материал направлен в ГБУ г. Москвы "МИЦ" для проведения психолого-лингвистического исследования, результаты которого ожидаются не ранее IV квартала 2021 года", - говорится в письме за подписью и.о. прокурора столицы Сергея Савенкова, отмечает ТАСС.
Соответственно, пока не получена правовая оценка творчеству музыкантов, никаких оснований для мер прокурорского реагирования не имеется.
Пресс-атташе DJ Smash Наталия Дорогова сказала ТГ «Подъём», что все претензии Гаврилова надуманны.
«Конечно, оскорбление чувств верующих там не предусматривалось».
Как ранее писал «Рамблер», Моргенштерн опубликовал скриншот своей страницы в музыкальном стриминговом сервисе Spotify и похвастался, что за месяц у него было более 2,6 млн слушателей.
Он предложил найти любого исполнителя в России, чья аудитория окажется больше.
Один из поклонников продемонстрировал Моргенштерну страницу группы «Тату» с 3,1 млн слушателей.
Рэперу пришлось признать поражение и перевести подписчику миллион рублей.
Шоу-бизнес,Сергей Савенков,Андрей Ширман,Сергей Гаврилов,Генпрокуратура РФ,Госдума,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,
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