Моргенштерну приписывают оскорбление чувств верующих

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Депутат усмотрел в нем оскорбление чувств верующих.

"В рамках проверки, проведенной ЦПЭ ГУ МВД России по г. Москве, указанный информационный материал направлен в ГБУ г. Москвы "МИЦ" для проведения психолого-лингвистического исследования, результаты которого ожидаются не ранее IV квартала 2021 года", - говорится в письме за подписью и.о. прокурора столицы Сергея Савенкова, отмечает ТАСС.

Соответственно, пока не получена правовая оценка творчеству музыкантов, никаких оснований для мер прокурорского реагирования не имеется.

Пресс-атташе DJ Smash Наталия Дорогова сказала ТГ «Подъём», что все претензии Гаврилова надуманны.

«Конечно, оскорбление чувств верующих там не предусматривалось».

Как ранее писал «Рамблер», Моргенштерн опубликовал скриншот своей страницы в музыкальном стриминговом сервисе Spotify и похвастался, что за месяц у него было более 2,6 млн слушателей.

Он предложил найти любого исполнителя в России, чья аудитория окажется больше.

Один из поклонников продемонстрировал Моргенштерну страницу группы «Тату» с 3,1 млн слушателей.