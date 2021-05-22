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Лоза призвал не воспринимать всерьез скандальные слова Майкова

Ирина Лебедева
1 час назад
Недавно звезда сериала «Бригада» Павел Майков в беседе с журналистами «Московского Комсомольца» назвал Россию «страной победившего быдла».
Лоза не принял всерьез скандальные слова Майкова
Фото: ТАССТАСС
Актер считает, что из-за интернета ценность его профессии уничтожена, а зрителю возможность пообсуждать фильм стала более важной и интересной, нежели просмотр самой картины.
Современную литературу Павел назвал «пластмассовой», а кино- и театральную тусовку – «помойной».
Музыкант Юрий Лоза весьма скептически оценил нашумевшее высказывание Майкова.
Он отметил, что в целом что «актеры несамостоятельны в своих суждениях, они всю жизнь подчиняются воле режиссера, повторяют чужой текст». Вследствие этого по мнению певца, всерьез воспринимать их слова не стоит.
«Вообще, слушать то, что говорит Майков, — это моветон. Я даже не знаю, это он говорит свой текст или репетирует новую роль. Если бы эти суждения шли из его головы, он бы назывался автором. Но, насколько я знаю, Майков в том, чтобы называться автором, замечен не был», - цитирует слова Лозы lenta.ru.
Как ранее сообщал «Рамблер», Юрий Лоза потребовал от 1 Канала заблокировать допуск к шоу «Голос».
Суть претензии – без согласования с ним в одном из выпусков «Голоса» была использована знаменитая песня «Плот», которую Лоза написал еще в 1982 году.
Шоу-бизнес,Павел Майков,Юрий Лоза,Московский комсомолец,Lenta.ru,Россия,
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