Лоза не принял всерьез скандальные слова Майкова

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Актер считает, что из-за интернета ценность его профессии уничтожена, а зрителю возможность пообсуждать фильм стала более важной и интересной, нежели просмотр самой картины.

Современную литературу Павел назвал «пластмассовой», а кино- и театральную тусовку – «помойной».

Музыкант Юрий Лоза весьма скептически оценил нашумевшее высказывание Майкова.

Он отметил, что в целом что «актеры несамостоятельны в своих суждениях, они всю жизнь подчиняются воле режиссера, повторяют чужой текст». Вследствие этого по мнению певца, всерьез воспринимать их слова не стоит.

«Вообще, слушать то, что говорит Майков, — это моветон. Я даже не знаю, это он говорит свой текст или репетирует новую роль. Если бы эти суждения шли из его головы, он бы назывался автором. Но, насколько я знаю, Майков в том, чтобы называться автором, замечен не был», - цитирует слова Лозы lenta.ru.

Как ранее сообщал «Рамблер», Юрий Лоза потребовал от 1 Канала заблокировать допуск к шоу «Голос».