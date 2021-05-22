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Дробыш счел чудом выход Манижи в финал «Евровидения»

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
41 минуту назад
Композитор и продюсер Виктор Дробыш считает, что выход финал «Евровидения-2021» певицы Манижы уже можно назвать чудом.
Произошло чудо: Дробыш о выходе Манижи в финал "Евровидения"
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"
«Я считаю, что чудо уже произошло, поэтому надо радоваться. Россия уже прошла в финал. Я не понимаю, как, но прошла. Скорее всего, потому что писали буквы на стене (экране). Люди прочитали, увидели, поняли, про что песня. Так бы не прошла, я думаю», – сказал Дробыш Ura.ru.
В финале он предсказал Маниже позицию с 10-й по 20-ю, и это будет «прекрасное место», считает продюсер.
Он также выделил трех ярких конкурентов, кто может претендовать на победу в музыкальном конкурсе.
«Я считаю финны классные (группа Blind Channel, песня «Dark Side» – прим. ВЗГЛЯД). С роком влезли опять, как в свое время Lordi. Когда назначали десятерых, они уже начали пить, праздновать отъезд, потому что были уверены, что не пройдут. Все остальные молились, держали ручки вместе. А эти поняли, что не туда попали, но вдруг каким-то образом оказалось, что они попали туда», – отметил Дробыш.
Отметил продюсер и исполнителей из Португалии группу – The Black Mamba. Внимание Дробыша привлекла певица с Мальты.
«Просто супер-тетка! Музыка такая классная», – добавил композитор.
После первого полуфинала иностранцы восхитились выступлением участницы из России Манижи, которая спела песню Russian Woman. Видео с ее выступлением за первый день набрало более миллиона просмотров на YouTube, став самым популярным среди номеров участников этой части смотра.
Шоу-бизнес,Виктор Дробыш,РИА Ura.ru,Россия,
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