Журналисты устроили драку на съемках клипа Семенович

Артистка появилась на площадке в образе невесты. Видео снимали на фоне Измайловского кремля.

Певица попыталась помирить затеявших потасовку мужчин с призывом «сделать это ради нее». В итоге журналисты действительно помирились. Как отмечает издание, в результате конфликта никто не пострадал.