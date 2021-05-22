Журналисты устроили драку на съемках клипа Семенович

Артистка появилась на площадке в образе невесты. Видео снимали на фоне Измайловского кремля.
«Я выхожу замуж! Шутка. В своем клипе я стану свадебной феей, соединяющей любящие сердца», – обратилась певица к репортерам.
Двое из них устроили потасовку, пытаясь сфотографировать Семенович. Она пошутила, что журналисты начали бороться за невесту. Драку разняли полицейские, которых вызвал один из ее участников, пишет «Комсомольская правда».
Певица попыталась помирить затеявших потасовку мужчин с призывом «сделать это ради нее». В итоге журналисты действительно помирились. Как отмечает издание, в результате конфликта никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что фронтмен группы «Нервы» устроил драку у бара в Москве.