Никита Ефремов рассказал о конфликте с отцом

Сын Михаила Ефремова , также актер, был гостем YouTube-передачи «Георгий за кадром». Речь щла о его отношениях с отцом.

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Никита признался, что о родственных чувствах в его ситуации говорить сложно. Михаил Ефремов ушел от Аси Воробьевой и их маленького ребенка к другой женщине, и Никита очень тяжело перенес расставание родителей.

Сейчас Ефремову-младшему уже за 30, но детские обиды не забылись. Они реально мешали ему жить на протяжении многих лет.

Потрясение, пережитое в детстве, оказалось настолько сильным, что молодой человек даже вынужден был обратиться к психологу.

«Я в какой-то момент начал выписывал свои обиды на папу, их было больше 300. Я увидел, что постоянно от него жду того, что он не хочет или не может мне давать. Но ведь обиды - это мои ожидания, как правило», - цитирует слова актера Экспресс Газета.

Работа с психологом дала свои результаты.

Правда, разбитое склеить все равно не удалось, но, если ранее Никита фактически отрекся от отца, то сейчас он смотрит на ситуацию с позиции взрослого человека, а не обиженного ребенка и признает за отцом право и на победы, и на ошибки.

«Позже я увидел его и понял: он меня принимает. Проблема изначально была внутри, мне надо было с ней поздороваться и принять ее. Сначала была необходимость, чтобы выжить, а сейчас это уже меняет меня изнутри. Не всегда приятно смотреть на озеро говна внутри себя», - резюмировал Никита.

Как ранее писал «Рамблер», Никита Ефремов признался, что произошедшее с родственником он считает уроком как для него, так и для себя.