Никита Ефремов рассказал о конфликте с отцом

«Я в какой-то момент начал выписывал свои обиды на папу, их было больше 300. Я увидел, что постоянно от него жду того, что он не хочет или не может мне давать. Но ведь обиды - это мои ожидания, как правило», - цитирует слова актера Экспресс Газета.
«Позже я увидел его и понял: он меня принимает. Проблема изначально была внутри, мне надо было с ней поздороваться и принять ее. Сначала была необходимость, чтобы выжить, а сейчас это уже меняет меня изнутри. Не всегда приятно смотреть на озеро говна внутри себя», - резюмировал Никита.