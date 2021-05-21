Вернули стиль: Little Big выпустила новую песню

Группа Little Big выпустила песню в стиле Rammstein. Видео под названием We Are Little Big опубликовано на Youtube
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Новая композиция в стиле панк-рок заметно отличается от материала, который Little Big выпускал в последние несколько лет.
Поклонники коллектива приветствовали возвращение «дикого слэма» и сравнили песню с композициями групп Rammstein и Jane Air.
«После стольких попсовых треков... Это прекрасно!», «Ребята были в рабстве у Киркорова, но теперь их выкупил Тилль», «Природа настолько очистилась, что литл биг вернули старый стиль», «Аж мурашки по коже! Старый добрый LITTLE BIG еще жив!» - написали в комментариях к клипу.
По словам лидера группы Илья Прусикина, композиция войдет в новый альбом Little Big.
Как сообщал «Рамблер», ранее Little Big отказались представлять Россию на «Евровидении» в 2021 году. Группа должна была поехать на конкурс в 2020-м, но его отменили из-за пандемии. В этом году Россию на «Евровидении» представит певица Манижа.