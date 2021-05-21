Вернули стиль: Little Big выпустила новую песню

Новая композиция в стиле панк-рок заметно отличается от материала, который Little Big выпускал в последние несколько лет.

Как сообщал «Рамблер», ранее Little Big отказались представлять Россию на «Евровидении» в 2021 году. Группа должна была поехать на конкурс в 2020-м, но его отменили из-за пандемии. В этом году Россию на «Евровидении» представит певица Манижа.